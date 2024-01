Lavori in via Romero. Parte l’asfaltatura

Partiranno domattina i cantieri per l’asfalto in via Romero. L’intervento rientra nel piano delle manutenzioni comunali; oltre a via Romero gli operai saranno al lavoro per sistemare le piste ciclabili nel quartiere Scandicci Centro; lunedì prossimo inizierà invece il cantiere per la riqualificazione di via San Martino alla Palma. In via Romero l’intervento riguarda la fresatura della strada, la risistemazione dei marciapiedi, la sostituzione delle piante di pino che danneggiano il fondo stradale con nuovi alberi più idonei al contesto urbano, il rifacimento di zanelle e cordonati, l’asfaltatura finale e la nuova segnaletica; si parte con la rimozione delle piante, a seguire tutte le altre opere murarie con i nuovi cordonati e le zanelle, e infine la nuova asfaltatura e la segnaletica finale.