Lavori in via Paolieri Occhio alla viabilità

Per permettere il ripristino del manto stradale, saranno effettuati dei lavori in viale Paolieri a Campi, che prevedono l’istituzione di un senso unico alternato, regolato da un semaforo. I lavori inizieranno lunedì 19 giugno e termineranno entro il 23 giugno con orario 9-18. Il senso unico alternato regolato da un semaforo riguarderà il tratto di viale Paolieri, compreso tra via Del Ronco e via Saliscendi. Nelle ore di punta il traffico sarà regolato dai movieri. Inoltre, per tutta la durata dei lavori il centro storico del capoluogo sarà aperto al traffico h24.