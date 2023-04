Lavori in via Giusti, stop alle auto

Il prossimo martedì prenderanno il via i lavori di asfaltatura di via Giusti, nel tratto tra piazza Vittorio Veneto e la rotatoria di via Pertini, causando molte variazioni alla viabilità e divieti di sosta. Dal primo mattino la direttrice sarà chiusa al traffico in direzione via Pertini-via Roma per la fresatura del fondo stradale. Dalle 9 sarà chiusa al traffico la parte tra piazza Vittorio Veneto e la rotatoria con via Roma-via del Saccardo. In questa fase, che si concluderà entro il primo pomeriggio, piazza Vittorio Veneto e piazza Gramsci saranno accessibili da via Puccini dove sarà invertito il senso di marcia in direzione nord da via Garibaldi verso via Giusti. A seguire, l’asfaltatura proseguirà sulla rotatoria di fronte alla ex banca che sarà quindi chiusa. Infine i cantieri si sposteranno nel tratto fra la rotatoria con via Roma e la rotatoria con via Pertini. Tempo stimato per la conclusione dei lavori due giorni.