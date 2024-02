Lavori in super strada. Chiusura notturna per la Fi-Pi–li

Ancora chiusure notturne in arrivo per la Firenze-Pisa-Livorno, con immaginabili disagi per automobilisti e residenti. La Città Metropolitana, incaricata della manutenzione della grande arteria, fa infatti sapere che, dal 26 al 29 febbraio, si svolgeranno alcuni lavori urgenti di ripristino della pavimentazione stradale e di rifacimento della segnaletica orizzontale. Per permettere questi interventi è stata disposta la chiusura della carreggiata tra gli svincoli di Lastra a Signa e Ginestra Fiorentina in direzione mare, dalle ore 22 alle ore 6 del 27, del 28 e del 29 febbraio. Per gli utenti della strada sarà predisposta una specifica segnaletica di preavviso e verrà indicato un percorso alternativo. La speranza è che, in queste tre notti, si registrino disagi inferiori all’ultima volta, quando vari camion si avventurarono lungo strade secondarie e collinari, bloccando la circolazione stradale. In un caso, in prossimità di Ginestra Fiorentina, un tir rimase incastrato in una curva per diverse ore, rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco.