Firenze, tutti gli interventi sulle strade che partono questa settimana

Diversi gli interventi in città

Firenze, 27 febbraio 2023 - Interventi notturni sulle rampe del Viadotto dell’Indiano e del Viadotto Marco Polo. Ma anche la prosecuzione della riqualificazione di piazza Poggi, il ripristino di un chiusino in via del Campo di Arrigo. Sono alcuni dei principali lavori che prenderanno il via la prossima settimana sulle strade cittadine con l’istituzione di provvedimenti di circolazione. Questo l'elenco. Sul Viadotto dell'Indiano saranno effettuati di notte alcuni interventi sui giunti sulla rampa di uscita verso via Pistoiese provenendo da Scandicci. Da oggi, 27 febbraio, al 3 marzo gli interventi sono in orario 21-6 prevista la chiusura al transito. Itinerario alternativo: Viadotto dell’Indiano-via Martucci-via Baracca-via Pistoiese. Stessa tipologia per il Viadotto Marco Polo. Per ripristini della pavimentazione dalle 21 di 27 febbraio alle 6 di martedì 28 febbraio con replica la notte successiva (tra martedì e mercoledì) sarà chiusa la rampa di discesa su viale Europa verso Bagno a Ripoli sulla direttrice in ingresso città. Itinerario alternativo: rampa di discesa su viale Europa direzione centro-viale Europa-rotonda di piazza Nencini-viale Europa direzione uscita città. Proseguono poi i lavori di riqualificazione di piazza Poggi. Dal 27 febbraio sarà interessata l'area adiacente agli edifici sul lato uscita città della porta San Niccolò con divieti di transito e sosta. Previsti anche restringimenti di carreggiata su piazza Poggi e divieti di sosta. L’intervento si concluderà il 27 aprile. In via del Campo di Arrigo dal 27 febbraio sarà effettuato un intervento su un chiusino fognario. Fino al 1° marzo sarà chiuso il tratto da via della Torretta a via Fratelli Bandiera. Previsto anche un senso unico in via della Torretta da via del Campo di Arrigo verso via Fratelli Bandiera.

Niccolò Gramigni