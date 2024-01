Lavori fermi al parco del Neto . Multata la ditta per 50mila euro

CALENZANO

Tutto da rifare al Parco del Neto: è stato risolto il contratto di appalto per la realizzazione del nuovo centro servizi e della nuova guardiania e ora il Comune fa scattare anche le penali ai danni della ditta che aveva vinto la gara, calcolati in quasi 50 mila euro.

Il calcolo deriva da un computo tra quanto è stato fatto e quanto invece ancora da fare, ma ben oltre i tempi massimi. D’altra parte l’investimento è importante: 640mila euro da fondi Pnrr per realizzare un centro servizi con una sala polifunzionale, bar-ristoro e servizi igienici e una guardiania con servizi igienici ed una pergola che permetterà la sosta e il riparo anche in caso di maltempo. Servizi importanti per il parco di Neto e i cui lavori erano stati consegnati alla ditta vincitrice alla fine dell’agosto 2023, con l’obbligo di concluderli in 180 giorni, ossia il 19 febbraio. A decidere la rescissione del contratto è stata una determinazione dell’Area Ambiente e Viabilità: in tre mesi, non sono state realizzate neanche il 25% delle opere richieste, come previsto dal cronoprogramma. I soli lavori eseguiti erano stati l’allestimento del cantiere stesso, il taglio delle alberature, la demolizione del prefabbricato in legno e lo scavo di sbancamento, per un totale di costo (da verbale di consistenza del 21 dicembre) di poco più di 15 mila euro. A novembre, il Comune con un sopralluogo aveva accertato e dichiarato l’abbandono del cantiere, dopo la segnalazione del ribaltamento della recinzione. L’azienda è stata convocata, ma non si è arrivati a una soluzione. Dunque contratto rescisso dal 29 dicembre e scatta la penale per ritardo nell’ultimazione dei lavori: basandosi sul 10% dell’importo dei lavori ancora da eseguire, quantificati in 441.836 euro, pari a € 441,84 al giorno per 112 giorni di ritardo, si arriva a sfiorare i 50 mila euro. Intanto il Comune sta lavorando per riassegnare quanto prima il cantiere e ripartire con la realizzazione dei due servizi del parco di Neto.