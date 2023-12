Lavori fermi al parco del Neto. Annullato il contratto con la ditta

Evidentemente l’Amministrazione calenzanese non è troppo fortunata nell’assegnazione degli appalti. Dopo le traversie per la realizzazione della scuola di Dietropoggio, con i lavori fermi da circa 15 mesi, ora il percorso per la risoluzione del contratto è stato avviato anche nei confronti della ditta vincitrice della gara per il nuovo Centro servizi e della nuova guardiania del parco del Neto. La decisione è stata disposta con una determinazione dell’Area Ambiente e Viabilità che prende atto di una serie di dati oggettivi: il fatto che l’azienda, dall’inizio dei lavori a fine agosto, non abbia raggiunto, nell’arco dei successivi tre mesi, l’obiettivo minimo del 25% delle opere da realizzare, come previsto dal cronoprogramma visto che i soli lavori eseguiti erano stati soltanto quelli dell’allestimento del cantiere, del taglio delle alberature, della demolizione del prefabbricato in legno e dello scavo di sbancamento. Ai solleciti non è stata data alcuna risposta. A novembre l’abbandono del cantiere è stato accertato con un sopralluogo. Da qui la scelta di avviare l’iter per la risoluzione contrattuale. L’azienda è stata convocata in cantiere per il prossimo 21 dicembre per procedere all’accertamento della consistenza dei lavori. Dopo tutte le verifiche necessarie l’opera sarà successivamente rimessa in gara al netto delle lavorazioni già effettuate e dopo avere quantificato il danno arrecato ed escusso le garanzie prestate dall’appaltatore. Step che, inevitabilmente, porteranno a uno slittamento dei tempi per la conclusione delle opere in ponte inizialmente fissata per il prossimo 19 febbraio. Cospicuo l’investimento previsto per il progetto, ben 640mila euro, che sarà finanziato con fondi Pnrr. Il centro servizi si compone di tre parti, una sala polifunzionale, barristoro e servizi igienici, riunificati dai segni omogenei della copertura e del solaio. La guardiania, invece, si presenterà come un corpo rettangolare formato da due ambienti, tra cui i servizi igienici, ed una pergola sul lato sud-est, che permetterà la sosta e il riparo anche in caso di maltempo.