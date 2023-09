Lavori Enel a Scandicci: acqua a singhiozzo in collina

Lavori Enel in collina, a rischio l’erogazione dell’acqua. La comunicazione arriva da Publiacqua. Da lunedì mattina alle 9 ci saranno lavori Enel che toglieranno energia elettrica agli impianti di pompaggio. Il risultato è che si registreranno forti abbassamenti di pressione e mancanze d’acqua nelle seguenti in via Canto alle Gracchie e zone limitrofe, oltre che a San Michele a Torri. La situazione tornerà a normalizzarsi al termine dell’intervento fissato tra la tarda mattinata ed il primissimo pomeriggio. Ovviamente i lavori di Enel sono necessari per l’adeguamento della rete agli standard contemporanei. Non è la prima volta che si creano problematiche del genere a Scandicci; l’ultima si è verificata nella zona di Scandicci Alto, un paio di mesi fa. Publiacqua si scusa per il disagio.