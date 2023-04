Lavori edili, aumentano i costi Calenzano anticipa la Regione

Aumentano le tariffe degli oneri di urbanizzazione e dei costi unitari di costruzione a Calenzano. L’adeguamento per l’anno in corso, disposto con una determinazione dell’Area edilizia del Comune pubblicata nei giorni scorsi sull’Albo Pretorio comunale, è dovuto all’adeguamento Istat per le voci in questione. In assenza di determinazioni della Regione su questi capitoli infatti ogni anno il costo di costruzione può essere adeguato annualmente e autonomamente dai Comuni in ragione dell’intervenuta variazione dei costi determinata da Istat. Visto che, per il 2023, la Regione non ha ancora provveduto ad aggiornare le tabelle parametriche il Comune di Calenzano ha agito per proprio conto tenendo conto dei dai Istat più recenti (novembre 2022) che vedono un incremento del 12,50 per l’adeguamento degli oneri di urbanizzazione, del 13,50 per l’adeguamento del costo di costruzione per immobili a uso residenziale e del 14,30% per immobili con altre destinazioni d’uso. Per le nuove costruzioni, sostituzioni edilizie e ampliamenti residenziali i costi unitari di costruzione saranno così pari a 314,63 euro al metro quadrato, per le ristrutturazioni edilizie residenziali di 157,31 euro al metro quadrato e per nuove costruzioni, sostituzioni edilizie e ampliamenti turisticocommercialidirezionalidi servizio di 943,89 euro al metro quadrato. Le tabelle con tutti gli aumenti per le diverse categorie di insediamento sono consultabili sul sito Internet del Comune di Calenzano. Le nuove tariffe scatteranno fra l’altro a brevissimo termine, a partire dal prossimo primo maggio.