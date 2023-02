Lavori e multe, la rabbia di Colonnata

di Sandra Nistri

"Le difficoltà di parcheggio in questo periodo nell’area di Colonnata sono evidenti. Allora perché infierire?". Si fa interprete della protesta e dei disagi di molti residenti Marco Gabbiani, che chiede all’amministrazione comunale un provvedimento ad hoc nei giorni di pulizia strade: "In questo periodo – racconta – qui in zona ci sono tre cantieri: uno in via delle Porcellane per le case di Doccia, uno fra via delle Porcellane e via Bixio per la realizzazione di nuove abitazioni e uno, dai primi di gennaio, in via Bixio, su entrambi i lati della strada, per la creazione della nuova tubazione a servizio delle aree pedecollinari e la realizzazione del fognone. Con la strada chiusa in via Bixio almeno 50 garage non sono accessibili, senza contare chi parcheggia nei cortili e piazzali condominiali. Le strade circostanti, dunque, sono prese d’assalto per il parcheggio e nei giorni di pulizia strade la situazione è impossibile".

Proprio lo scorso mercoledì si è verificato l’episodio che ha fatto infuriare Gabbiani: "I miei genitori, che non hanno mai preso una multa in vita loro e sono sempre attentissimi – racconta – dopo avere cercato molto, alla fine hanno parcheggiato in via Abba dove c’era la pulizia. Hanno lasciato un biglietto spiegando che non potevano accedere al garage e motivando la loro difficoltà. Il giorno dopo hanno trovato la multa, che ci può stare ed è stata pagata, ma anche le ganasce. Proprio quel giorno mia mamma aveva una visita in ospedale e l’ha dovuta saltare perché la macchina era bloccata. Ho chiamato la municipale e la risposta è stata che se non c’è un cartello che specifichi una deroga, i vigili sono tenuti a fare multe. A me la cosa è sembrata un inutile accanimento visto che le difficoltà, in questo periodo, sono evidenti nella zona e che da due mesi non possiamo utilizzare i nostri garage per lavori, importantissimi certo, ma in cui il Comune è coinvolto. Le ganasce poi mi sembrano un’assoluta ingiustizia". Da qui la proposta di Gabbiani: "Chiedo al Comune di venire incontro a chi abita qui e ha difficoltà oggettive di parcheggio, magari con un’ordinanza che permetta fino alla fine dei lavori in via Bixio di parcheggiare, se necessario, nelle strade limitrofe anche nelle giornate di pulizia o almeno che in quelle date non siano fatte multe e messe ganasce: ripeto, lo trovo davvero un inutile accanimento".