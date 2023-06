Lavori e caos finiti in via di Sotto, strada riaperta Il prossimo intervento alla rampa per il ponte

Si riapre via di Sotto, a Lastra a Signa. Dopo giorni di lavori, stop al traffico, lunghe code e proteste, soprattutto da parte degli automobilisti diretti da Signa a Firenze, da oggi la situazione dovrebbe tornare alla normalità. Con un giorno di anticipo rispetto al cronoprogramma si sono infatti conclusi i cantieri che hanno interessato la rete del gas metano a media pressione e che sono stati effettuati da Centria Srl. L’intervento è finito ieri e alle 7.30 di oggi via di Sotto riapre in entrambi i sensi di marcia. Gli interventi hanno previsto l’installazione di valvole sul tubo di media pressione del gas metano tra Lastra e Signa in modo da poterlo ’isolare’ per eventuali interventi di riparazione senza interrompere l’erogazione. A conclusione di questi lavori potrà ripartire, entro l’autunno, il cantiere per la realizzazione della nuova rampa d’accesso al ponte, iniziata a gennaio 2021 e ferma da molti mesi, prima per problemi legati alla rete del gas e poi a causa del rincaro delle materie prime. Ed è probabile che i lavori e le limitazioni al traffico possano creare nuovi gravi disagi alla viabilità. Il costo della rampa, in base al nuovo accordo fra il Comune e la ditta costruttrice, è di 1,6 milioni di euro, e dal progetto è stata stralciata la rotonda prevista al posto dell’attuale incrocio semaforico. Sempre in base all’accordo, la ditta si è impegnata a concludere i lavori in 180 giorni dalla ripartenza del cantiere, ovvero entro dicembre 2023.

Li.Cia.