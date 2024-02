Lavori e cantieri a San Martino. Sopralluogo del vicesindaco Giorgi

SCANDICCI

San Martino alla Palma, le cose fatte, e quelle che restano da fare. Sopralluogo ieri mattina del vicesindaco Giorgi e dell’assessore all’ambiente, Barbara Lombardini nella frazione collinare. Primo obiettivo della ‘visita’, controllare l’andamento del cantiere per la riqualificazione di via San Martino, che sarà chiusa fino a venerdì per la posa del nuovo asfalto. I lavori saranno effettuati per lotti separati in due tratti tra via di Legnaia e Rinaldi, con l’avanzamento del cantiere che seguirà il procedere degli interventi. I tecnici stanno anche studiando l’adozione di senso unico alternato nei casi in cui l’ampiezza della sede stradale libera dal cantiere lo permetta. Ad accogliere i rappresentanti della giunta, c’erano diversi cittadini, e non solo per fare il punto della situazione relativa ai lavori. "Il comune in questo caso è stato di parola – ha detto Rinaldo Sardi in rappresentanza dei residenti di San Martino – e l’asfaltatura promessa della strada è arrivata. Ma restano ancora alcuni nodi da sciogliere per il decoro della nostra frazione che devono essere risolti. In particolare abbiamo chiesto di risolvere il problema di via Calcinaia, dove ancora si sta lavorando, e dell’ex ufficio postale/scuola di San Martino". In questo caso la struttura fatiscente è a rischio croll, sono in molti a chiederne la demolizione per recuperare l’area. I cittadini hanno ricevuto rassicurazioni dall’assessore Lombardini, anche sulla messa a dimora della nuova palma che dà il nome alla frazione. Non appena il terreno dell’aiuola sarà di nuovo in grado di ‘nutrire’ l’albero, il palmizio sarà nuovamente piantato.

morv