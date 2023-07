Lavori di rinnovamento per le scuole di Lastra a Signa, partiti i cantieri

Sono partiti, a Lastra a Signa, gli interventi che serviranno a rendere più moderne e funzionali le scuole. Al via in questi giorni, i cantieri per il rifacimento dei servizi igienici al piano terra e nel seminterrato della media Leonardo Da Vinci: prevista la realizzazione di cinque nuovi bagni per disabili, insieme al rifacimento dell’impianto di aspirazione e delle fosse biologiche per quasi 300mila euro. Sempre in estate saranno fatti alcuni frazionamenti alla primaria Alberti e alla scuola d’infanzia di Carcheri per ricavare due aule aggiuntive. Al nido di Malmantile, che sarà attivato dal prossimo anno educativo dentro la scuola d’infanzia in via Francesco d’Assisi 1, con 10 posti, saranno effettuati alcuni lavori interni e nel giardino. All’elementare di Porto di Mezzo sarà sistemato il portone e verrà collocata una nuova panchina in giardino. Lavori di imbiancatura e manutenzione saranno effettuati da Consiag Servizi Comuni in tutte le scuole, secondo l’accordo in corso per la manutenzione. A settembre in programma anche il rifacimento della copertura del refettorio e l’impermeabilizzazione della terrazza di Santa Maria a Castagnolo. "Anche quest’anno abbiamo programmato lavori che devono essere effettuati dopo la fine dell’attività didattica – ha spiegato il sindaco Angela Bagni -. Da sottolineare l’intervento alla Leonardo Da Vinci dove, dopo la sostituzione degli infissi, rinnoveremo i servizi igienici con un grosso impegno economico".

Li.Cia.