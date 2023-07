Lavori di notte sui binari Rfi a Sesto: "Operazioni quasi concluse"

Buone notizie per i residenti nell’area di Quinto Basso più vicina ai binari che, nei giorni scorsi, avevano espresso tutto il loro malumore con una comunicazione inviata al sindaco di Sesto Lorenzo Falchi e a Rfi per i lavori notturni di manutenzione lungo la linea ferroviaria. Interventi necessari ma che impedivano il riposo notturno almeno ai residenti di case senza aria condizionata, che non potevano chiudere le finestre. Alle persone che avevano segnalato i disagi, Rfi fa sapere che le attività notturne di manutenzione alla linea ferroviaria che comportano rumore sono pressoché terminate. È previsto ancora qualche intervento più rumoroso, però circoscritto in poche notti: due a luglio, tre ad agosto, una a settembre. La programmazione di notte di opere di manutenzione non rimandabili era dovuta a due diversi fattori: la necessità di evitare alle maestranze di lavorare con il caldo e con temperature insostenibili ma, soprattutto, non interrompere il traffico dei treni durante il giorno.

S.N.