Firenze, nuovi lavori sulle strade in arrivo. Ecco dove

Firenze, 22 aprile 2023 - Le asfaltature in via di Santa Maria a Marignolle e via Madonna della Tosse, ma anche lavori alla rete elettrica in via dello Studio e alla rete gas in via Buia. Sono alcuni dei principali interventi che prenderanno il via a Firenze la prossima settimana sulle strade cittadine con l’istituzione di provvedimenti di circolazione.

Per quanto riguarda i risanamenti stradali, il 26 aprile è in programma l’avvio della seconda fase dell’asfaltatura di via di Santa Maria a Marignolle. Fino al 30 aprile sarà in vigore un divieto di transito tra via Piana e via Morelli. Itinerario alternativo per entrambi i sensi di marcia: via Morelli-via del Ferrone-via di Soffiano-via San Carlo-piazza di Bellosguardo-via Piana. A seguire la terza fase dell’intervento (fino al 7 maggio) che interesserà prima via dei Morelli con chiusura da via di Santa Maria a Marignolle a via del Ferrone (itinerario alternativo via dei Morelli-via di Santa Maria a Marignolle); poi via di Santa Maria Marignolle nel tratto compreso tra i numeri civici 71 e 24 di via dei Morelli con interruzione della circolazione (percorso alternativo da via dei Morelli). Rimanendo sulle asfaltature, il 26 aprile inizieranno anche i lavori in via Madonna della Tosse. Anche questo intervento è articolato in fasi: nella prima (fino al 29 aprile) sarà chiuso il tratto da via Pascoli a via Spaventa (esclusa intersezione con quest’ultima). Previsto anche il cambio di senso in via Spaventa da via Pippo Spano verso via Madonna della Tosse. Per la seconda fase (dal 2 al 5 maggio) saranno istituiti divieti di transito in via Madonna della Tosse (da via Spaventa a piazza della Libertà) e in via Pippo Spano (da via Madonna della Tosse a via Pippo Spano lato numero civico 7). Tra gli altri lavori in via dello Studio per lavori relativi alla rete di distribuzione dell'energia elettrica dal 26 aprile sarà chiusa la direttrice composta da via dello Studio-piazza dei Maccheroni-piazza del Duomo. In via Buia i lavori della rete di distribuzione del gas e per tre nuovi allacci inizieranno il 26 aprile. Fino al 12 maggio la strada sarà chiusa da via Chiantigiana a fine strada.

Niccolò Gramigni