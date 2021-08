Impruneta (Firenze), 31 agosto 2021 - Riapre il casello di Impruneta sulla A1. Prima però servirà un ultimo sforzo: nel tratto cittadino tra Firenze Sud e Firenze Scandicci sarà chiusa dalle 22 del primo settembre - in modalità permanente - la carreggiata interna verso Bologna. Come avvenuto per il cantiere nelle gallerie in carreggiata esterna, che verrà concluso nella giornata di mercoledì, sarà necessario chiudere il tratto al transito per portare avanti nel minor tempo possibile i lavori.

La nuova configurazione del cantiere consentirà, dalla mattina del 1 settembre alle 6, la definitiva riapertura della carreggiata esterna e dello svincolo di Firenze Impruneta, in entrambe le direzioni.

La nuova cantierizzazione in carreggiata interna consentirà il regolare transito sulle carreggiate esterne e l’apertura permanente della stazione di Firenze Impruneta con la relativa sospensione delle esenzioni del pedaggio. La misura era stata attivata il 23 giugno in considerazione della chiusura del casello, necessaria per la prima fase dei lavori in carreggiata esterna. Gli interventi, condivisi con il Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili, rientrano nel piano nazionale che Autostrade per l'Italia ha avviato sull'intera rete autostradale, a seguito dei controlli effettuati nei mesi scorsi, secondo i nuovi e approfonditi standard e con la finalità di allungare la vita utile dei tunnel.