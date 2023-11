Lavori alle fogne, da via Bazar fino a via Venni tutte le modifiche alla viabilità

Viabilità ‘rivoluzionata’ nella zona di Quinto Alto per una serie di interventi di miglioramento dell’acquedotto e del sistema fognario al via da questa settimana con divieti di sosta e transito in via Venni, via del Bazar e piazza Biancalani. I lavori si svolgeranno in quattro fasi fino a marzo 2024 e i divieti saranno limitati alle sole strade interessate in ogni fase. Questa settimana sono programmate le operazioni di allestimento del campo base. Nei primi giorni di dicembre verranno avviati i lavori di scavo in via Venni, nel tratto compreso tra via del Bazar e il civico 30 (prima fase): divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati e il divieto di transito. Tra il civico 30 e via Fratelli Rosselli divieto di transito con l’eccezione dei passi carrabili. Nella seconda fase il cantiere si sposterà in via del Bazar. Nella terza fase i lavori raggiungeranno piazza Biancalani dove,, saranno in vigore i divieti di sosta e transito. La quarta fase, via Venni, stavolta nel tratto tra via di Castello e via del Bazar.