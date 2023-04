Lavori alle facciate Si procede così

Luca

Santarelli

Gentile Avvocato,

dobbiamo deliberare il rifacimento delle facciate e secondo l’amministratore è lavoro straordinario che richiede i 5001000 di approvazione. Secondo me basta 13. Su questo aspetto, l’assemblea ha seguito l’amministratore e con 4801000 ha ritenuto di non approvarli. Tra poco i lavori saranno urgenti e l’amministratore li farà senza delibera e con ditte sue. Le sembra corretto? Grazie.

Caro Lettore,

la risposta è no, non è corretto. I lavori nell’ambito del Condominio sono ordinari, straordinari, straordinari di notevole entità e urgenti. La differenza è che i lavori ordinari e straordinari vengono deliberati con la maggioranza dei presenti all’assemblea che rappresenti almeno un terzo dei valori millesimali, i lavori straordinari di notevole entità vengono approvati con la maggioranza dei presenti in assemblea che rappresenti almeno 500 millesimi, infine i lavori urgenti sono eseguiti dall’amministratore d’ufficio e ciò al fine di evitare danni gravi irreparabili a cose o persone. Altra differenza attiene la catalogazione di lavoro ordinario o straordinario. Nel suo caso i lavori erano da deliberare in seconda convocazione “regolarmente costituita con l’intervento di tanti condomini che rappresentino almeno un terzo del valore dell’intero edificio e un terzo dei partecipanti al condominio. La deliberazione è valida se approvata dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell’edificio”.

Ritengo peraltro, da quanto scrive, che i lavori erano ordinari approvabili con un terzo dei valori millesimali. In questo senso penso che la delibera potrebbe essere invalida e impugnabile, se ancora nei termini (30 giorni se era presente in assemblea, o da quando le è giunto il verbale se era assente).

Per inviare i quesiti: [email protected]