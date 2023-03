Lavori alla scuola Pettini Malcontento dei genitori

di Fabrizio Morviducci

Sei anni di lavori, quasi un anno di ‘stop’. E’ un’epopea il completamento della scuola Pettini di via della Pieve, che attira proteste e richieste di aiuto. I genitori sono esasperati. Anzi, generazioni di genitori sono esasperati, perché con tutto il tempo passato un ciclo intero è stato concluso, altri invece sono in corso di svolgimento, sempre con lo stesso problema. "Abbiamo affrontato problematiche e difficoltà in questi sei anni di lavori – scrivono in una lettera appello i genitori della Pettini – ma oggi pazienza e tolleranza sono finite Non abbiamo più una risposta dal comune nonostante le nostre richieste. Quello che oggi chiediamo sono certezze, che la cittadinanza merita. I lavori non riguardano solo il nuovo plesso, ma prevedono laboratori, un giardino funzionale e decoroso, migliorie ai locali che stiamo utilizzando, un adeguamento dell’area circostante: marciapiedi, parcheggio e viabilità".

Quella della Pettini è una vicenda letteralmente assurda, fatta di problemi legati all’appalto e ritardi nel completamento di un’opera attesa davvero da tutta la piana scandiccese. "Quel che oggi abbiamo – concludono i genitori che hanno chiesto risposte certe dal comune – è un cantiere abbandonato a se stesso, che on il passare del tempo peggiora a vista d’occhio. Per questo vogliamo denunciare pubblicamente questa realtà che i nostri figli non meritano". I ritardi nel cantiere della Pettini sono ormai un caso. Il cantiere è stato funestato da mille problemi, tra scioperi dei lavoratori in subappalto e altri ritardi. I lavori di sistemazione della scuola erano inseriti nel bando periferie (governo Renzi) e sono iniziati nell’estate 2019. Un costo totale di circa 5 milioni di euro; ma il cronoprogramma condiviso con lo Stato e a cui era collegato l’ingente finanziamento, prevedeva la conclusione dei lavori entro il 3 agosto 2020 e così, ovviamente, non è stato. Il progetto prevedeva il raddoppio della struttura, diventata troppo angusta per ospitare la popolazione scolastica, viste le urbanizzazioni di nuova realizzazione a Badia a Settimo.

Oggi la scuola è ancora praticamente un cantiere. Il piazzale antistante il plesso si allaga dopo ogni pioggia, e ovunque si vedono lavori lasciati incompiuti. Il consorzio vincitore della gara di appalto, aveva appaltato a una ditta che ha chiuso lasciando il cantiere a metà. E così tra nuove procedure, burocrazie, contestazioni, contenziosi, sono passati gli anni. La vicenda della Pettini è una ferita aperta nella piana scandiccese, e gli unici a rimetterci sono ovviamente i piccoli studenti che ogni giorno devono confrontarsi con queste difficoltà logistiche, mentre dovrebbero solo imparare e socializzare in un plesso adeguato a queste esigenze.