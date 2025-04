Lavori alla scuola Luca della Robbia. Via al ripristino del tetto dopo anni

Finalmente verrà ripristinato il tetto della scuola di via Roma. Erano anni che le famiglie e i cittadini attendevano il via libera ai lavori. La struttura che ospita la scuola dell’infanzia e l’asilo Luca della Robbia sarà sottoposta a questo importante intervento di manutenzione straordinaria e riqualificazione a partire dai primi di maggio per la durata di sei mesi. Ma, tranquillizza l’amministrazione, non verrà mai interrotta la didattica, sfruttando al massimo anche la chiusura estiva della scuola. In questa prima fase dei lavori sul palazzo storico - che in parte è del Comune di Impruneta in parte dell’Opera Pia Vanni – è previsto il completo rifacimento della copertura del fabbricato e delle facciate. I lavori saranno suddivisi in tre lotti: se il primo, in partenza appunto tra qualche giorno, non comporterà la chiusura dell’asilo, il secondo e il terzo lotto – più impattanti - sono previsti rispettivamente per la chiusura estiva del 2026 e del 2027. L’importo totale del cantiere ammonta a circa 200.000 euro, di cui 63 mila dalle casse comunali. I lavori sul tetto sono propedeutici alla riapertura del piano superiore della Luca della Robbia. Erano stati prospettati per il 2024, ma poi slittati di un anno perché "erano emerse alcune criticità per durata e tempistiche dell’intervento che coinvolgerà anche il condominio confinante, solo in parte di proprietà comunale". Ora la ditta è pronta a partire, con alcune difficoltà logistiche connesse al fatto che via Roma è particolarmente stretta e non è facile installare i ponteggi: sono previste dunque modifiche temporanee alla viabilità nel centro storico durante le fasi di montaggio. La Della Robbia era stata chiusa nel 2013 in vista del mega progetto del nuovo plesso scolastico ai Sassi Neri. Ma quel sogno è naufragato e dopo 5 anni di convivenza forzata tra elementari e materna, lo stabile è stato riaperto nel 2019, ma solo al pian terreno a causa, appunto, del mancato rifacimento del tetto. Ora finalmente ci siamo, con l’obiettivo di riaprire tutto il plesso.