Lavori alla cateratta di Brucianesi

Lavori del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno per la manutenzione e l’automazione della cateratta Brucianesi, a Lastra a Signa. Gli interventi riguardano la meccanizzazione, automazione e gestione in emergenza dell’opera idraulica, situata nelle vicinanze dell’impianto idrovoro di Brucianesi, sul Rio di Biancana e fondamentale per gestire i corsi d’acqua minori durante le piene dell’Arno. Con l’occasione, si è già proceduto a realizzare una nuova viabilità di accesso e di manovra per la gestione dell’opera idraulica. L’intervento, finanziato con fondi della Regione per un totale di 124mila euro, è attuato dal Consorzio di Bonifica nell’ambito della convenzione con il Genio Civile Valdarno Superiore e si prevede che venga concluso entro il prossimo marzo.