Lavori alla biblioteca di San Jacopino I libri vanno ’in affido’ ai cittadini

Da un lato una biblioteca più moderna, accessibile. Dall’altro la possibilità, per i cittadini, di prendere "in affido"... un metro di libri e custodire così il patrimonio librario. Dal 2 maggio la biblioteca De Andrè, del rione San Jacopino, chiuderà per lavori di ristrutturazione (l’importo è di 85mila euro). Tra le novità una nuova sala lettura più grande, la rimozione delle barriere architettoniche, la creazione di una sezione dedicata ai ragazzi. Fin da subito prenderà il via la campagna ‘Libri in affido’: si legge in una nota di Palazzo Vecchio, potranno rendersi disponibili a prendere in affido un metro di libri per sei mesi scegliendo il settore di maggiore interesse, libri per bambini e ragazzi, fumetti, romanzi gialli, romanzi storici, narrativa. Sarà un modo per sostenere la biblioteca durante i mesi di chiusura e per evitare che i libri restino inscatolati a lungo e senza essere letti. Per prendere in prestito i libri è necessario andare in biblioteca oppure telefonare al numero 055 351689 o scrivere una mail a [email protected] specificando nome e cognome, indirizzo email e numero di telefono e segnalando a quali settori si è più interessati in ordine di preferenza.

Sarà possibile scegliere l’argomento ma non i titoli dei singoli libri: l’iscrizione e il prestito sono gratuiti.

"Una riqualificazione attesa e importante e un progetto innovativo con la campagna ‘libri in affido’, che si propone rendere gli utenti sempre più protagonisti e parte attiva nella tutela e valorizzazione della loro biblioteca – ha sottolineato la vicesindaca e assessora alla cultura Alessia Bettini (nella foto con Titta Meucci) –. Le biblioteche sono di tutti, sono un presidio sociale e culturale per le comunità ed è importante che i cittadini abbiano un ruolo cruciale anche in contesti come questo". "I lavori alla biblioteca De Andrè – ha aggiunto l’assessora ai Lavori pubblici Titta Meucci - si svolgeranno in estate con un impegno di 85mila euro e andranno di pari passo con il rinnovamento completo degli arredi. Già in programma anche i lavori per l’ampliamento degli spazi alla biblioteca Thouar".

Niccolò Gramigni