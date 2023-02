Lavori al tetto dell’ex circolo Andrea del Sarto Residenti furiosi: "Ci dicano se c’è amianto"

I residenti della zona di via Manara a san Salvi non stanno dormendo sonni tranquilli. Da qualche giorno infatti sono iniziati i lavori all’ex circolo Andrea Del prete, nella cui struttura non è mai stato chiarito se fosse presente o meno del cemento amianto, materiale estremamente tossico. Gli abitanti – da sempre seguiti dal senatore di Fratelli d’Italia Paolo Marcheschi assieme ai colleghi di partito in Palazzo Vecchio Alessandro Draghi e Jacopo Cellai – negli scorsi giorni hanno espresso tutta la loro preoccupazione per le modalità di esecuzioni dei lavori, per l’assenza di cartelli e per la mancanza d’informazioni fornite dal Comune. "Nessuno si è preoccupato di avvisare le persone mentre stavano togliendo la copertura del lato abusivo dell’immobile, è incredibile" tuona un residente. "Quando tolsero il materiale da Piazza dei Ciompi almeno avvisarono i residenti di non aprire le finestre -. aggiunge un abitante .- Qui è stato fatto tutto senza comunicazioni".

Gli abitanti si dicono intimoriti dalla possibilità che eventuali particelle di materiale tossico possano disperdersi nell’aria a causa dei lavori. "Non sappiamo che tipo di lavori stiano facendo. - spiega una residente - Vogliamo essere certi che non alzino eventuale amianto, ci sono delle coperture che non permettono di vedere che tipo di interventi stiano facendo. Siamo in attesa di chiarimenti da parte del Comune".