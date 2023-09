Lavori al monumento al Partigiano a Sesto: Restauro statua e basamento

Dopo il restyling del monumento ai Caduti in piazza Vittorio Veneto da ieri i ponteggi sono stati montati anche sul monumento al Partigiano di piazza De Amicis, un altro simbolo di Sesto. Previsto il ripristino del basamento e della statua come già avvenuto in piazza Vittorio Veneto, con l’obiettivo dichiarato di valorizzare elementi artistici che mostrano i segni del tempo. L’elenco di interventi, però, per un investimento di circa 65mila euro, non si limita però a questi due monumenti, ma comprende anche il ripristino dei rosoni con festoni e del portale in terracotta negli uffici comunali di via Barducci e degli affreschi sulla lunetta presente nel corridoio e all’interno della nicchia del Salone di Palazzo Pretorio, struttura per cui è previsto un maxi intervento di recupero con i fondi Pnrr. Il pacchetto di lavori era stato deciso nel 2021 dopo una serie di sopralluoghi dei funzionari della Soprintendenza archeologica Belle arti e paesaggio di Firenze.