Lavori al Foro Boario, ancora ritardi. Caos viabilità e fiere a rischio

I lavori al Foro Boario non sono terminati. E così la strada che lo attraversa, importante collegamento viario per il capoluogo di Borgo San Lorenzo, non sarà ancora disponibile. Non solo: ieri, per la prima volta l’assessore ai lavori pubblici Lorenzo Verdi ha annunciato che il Comune sta cercando luoghi e soluzioni diverse per fiere, feste e sagre che solitamente si tengono in quell’area durante l’estate. Dunque, quest’anno, tra maggio e settembre, niente Fiera Agricola al Foro Boario, niente Vivilosport, niente Palio di San Lorenzo. E senza più cucina e spazi al coperto niente più sagre.

Già in passato non erano mancate polemiche sui ritardi nei lavori. A luglio la nuova giunta borghigiana aveva scritto che entro novembre sarebbe stata riaperta la strada – collegamento importante verso via Faentina -, anche in vista dei maggiori afflussi di traffico per il periodo natalizio. La strada, che il progetto approvato dalla passata amministrazione ha previsto con un tracciato completamente diverso, per non tagliare in due l’area fiere, è invece ancora in costruzione, con problemi di congestionamento in vari punti del capoluogo, e ora l’assessore parla di metà aprile per l’ultimazione di strada e piazzali, mentre si andrà ancora più in là per la struttura polivalente. E nel fissare nuovi termini temporali Verdi è molto cauto, e sottolinea l’incognita del meteo. La spiegazione che infatti l’amministrazione comunale dà per questo continuo allungamento dei tempi è legata alle piogge: "Come da capitolato – ha dichiarato Verdi -, abbiamo dovuto riconoscere la proroga per i giorni di pioggia con cumulato giornaliero superiore a un millimetro, facendo riferimento alle rilevazioni ufficiali del sistema idrico regionale toscano. E per i lotti 1 e 2 c’erano da recuperare 33 giorni lavorativi. Il termine è quindi stato spostato a metà aprile. Questo al netto di altri giorni di pioggia". Così per la Fiera Agricola si sta ipotizzando uno slittamento di data, da giugno a settembre, per il Palio di San Lorenzo l’ipotesi è di collocare le gare, come già un anno fa, nella piazza davanti al Municipio, mentre per tutti gli altri eventi sono in corso contatti con gli organizzatori per decidere il da farsi.

Paolo Guidotti