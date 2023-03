"Lavori a CiviCa La piazza verde sarà finita entro aprile"

La piazza verde di CiviCa sarà completata entro aprile. L’annuncio è arrivato dal vicesindaco Alberto Giusti (foto) in risposta ad una interrogazione in consiglio comunale del capogruppo della Lega Daniele Baratti: "L’opera – ha sottolineato Giusti – è stata appaltata nell’aprile 2020, poi ci sono stati alcuni sfortunati eventi, tra l’altro il fatto che l’ideatore del progetto, che aveva anche l’incarico di direttore dei lavori, ha preso servizio in una pubblica amministrazione e quindi non poteva più svolgere il suo ruolo. I lavori sono iniziati nella primavera scorsa, ma sono stati realizzati solo parzialmente sia per problemi legati alle ditte esecutrici e alle prescrizioni Covid che ai ritardi nell’arrivo dei materiali. Dopo la realizzazione dei vialetti pedonali – ha proseguito Giusti – "l’intervento si è poi fermato in previsione di una serie di eventi in programma anche all’esterno della biblioteca CiviCa. Ora però i lavori saranno finiti tra marzo e aprile".

S.N.