Lavoratori Uffizi "indossano" cartelli, scioperano il primo luglio

L’astensione dal lavoro per la vertenza della gara di concessione dei servizi museali a Gallerie degli Uffizi e Polo museale regionale era prevista per ieri, ma è slittata al primo luglio per aver dovuto ottemperare alle norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali. Così ieri i lavoratori hanno deciso di fare un’azione di sensibilizzazione a turisti e città, ‘indossando’ cartelli. "Oggi non ho potuto scioperare - era scritto sui cartelli, realizzati in più lingue mostrati dal lavoratori agli Uffizi - perché considerato essenziale ma da domani torno ad essere marginale e da appaltare".