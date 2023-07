Lavoratori in sciopero, Uffizi chiusi "La nuova gara non ci garantisce"

Uffizi chiusi per sciopero. È iniziato alle 13.30 di ieri e proseguito tutto il pomeriggio lo sciopero dei lavoratori di Opera, società che gestisce i servizi museali di Firenze, tra cui gli Uffizi, Palazzo Pitti, Polo museale regionale toscano e Opificio delle Pietre Dure. L’iniziativa è stata indetta da Filcams-Cgil e Uiltucs-Uil, dopo settimane di mobilitazione contro la nuova gara di concessione dei servizi museali. "Siamo considerati essenziali solo quando fa comodo – spiegano Luisa Bratelli (Rsu Uil) e Riccardo Pollastri (Rsu Cgil) -. Oggi abbiamo dimostrato che senza di noi gli Uffizi non aprono". "La nuova gara non garantisce i livelli occupazionali – ha detto Laura Zucchini (Uiltucs-Uil) - e il mantenimento delle condizioni economico-normative di oltre 200 addetti". "Si smetta con questo clima" ha concluso Giuseppe Martelli (Filcams-Cgil). A loro replicano gli Uffici. "In qualità di stazione appaltante del bando, abbiamo fatto il massimo possibile per proteggere e difendere i posti di lavoro. Inserendo nel bando stesso la clausola sociale che tutela i lavoratori attualmente impiegati".