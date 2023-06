Lavoratori dei musei L’assessora in campo

L’assessora al Lavoro del Comune di Firenze Benedetta Albanese ha incontrato le Rsu di lavoratrici e lavoratori di Opera (impresa che gestisce i servizi museali di Firenze, tra cui Gallerie degli Uffizi, palazzo Pitti, Polo museale regionale toscano e Opificio delle Pietre Dure) Filcams Cgil e UilTucs, rispetto all’ultimo bando con cui sono stati messi a gara i servizi.

"Da parte nostra abbiamo incontrato e ascoltato lavoratrici e lavoratori che ci hanno prospettato problematiche, dubbi e la conseguente agitazione che ne è derivata. Esprimiamo come Comune forte preoccupazione per le garanzie occupazionali e contrattuali, e a loro abbiamo dato la nostra vicinanza e solidarietà che ribadiremo nuovamente in occasione dello sciopero indetto il 1° luglio. – ha evidenziato l’assessora Albanese – Stiamo parlando di un museo tra i più importanti e visitati al mondo, erede di un patrimonio artistico inestimabile, che si poggia anche sul lavoro quotidiano di chi da 25 anni ne garantisce l’apertura assieme a moltissimi servizi, rappresentandone un tassello cruciale. Un museo che nel 2022 ha strappato 4 milioni di biglietti, una ricchezza enorme che deve essere redistribuita e investita nel miglioramento delle condizioni lavorative di chi presta servizio all’interno delle gallerie, mentre in queste ore si teme accada l’esatto opposto".

Nei giorni scorsi il ministro della Cultura ha visitato le Gallerie, manifestando ancora una volta attenzione per il grande valore che rappresentano. "Ci aspettiamo e chiediamo al Ministro che la stessa attenzione venga riservata da lui e dal Governo a tutte queste lavoratrici e lavoratori, ritenuti servizio pubblico essenziale e che come tale devono essere trattati in un frangente tanto delicato a partire dal mantenimento dei loro livelli occupazionali e salariali".