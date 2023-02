Lavagnini, per il cantiere tramvia è subito caos

di Iacopo Nathan

Clacson a più non posso, svincoli e curve all’ultimo istante, auto ferme con le doppie frecce accese in cerca di capire dove andare. Non è una rappresentazione da film di New York, ma semplicemente il traffico di un "normale" sabato pomeriggio su viale Lavagnini. Da venerdì notte, infatti, i famigerati cantieri della tramvia si sono ulteriormente ampliati, occupando una carreggiata in più per lato e rendendo la strada un vero e proprio imbuto per auto. E se a fare da sottofondo c’è il rumore dei mezzi da lavoro all’opera, le due corsie per lato rimaste si riempiono continuamente di mezzi alla disperata ricerca di una fuga rapida dal labirinto. Non è inusuale, quindi, vedere auto passare accanto alle ruspe in una nuvola di polvere. "Un vero disastro – commenta Silvia Miniati – basta guardarsi intorno. Io devo usare la macchina tutti i giorni per andare a lavorare e sta diventando impossibile. Ora che c’è una corsia in meno poi ...". "Purtroppo ci stiamo abituando a questa Firenze – aggiunge Andrea Arcari – sono tanti anni che viviamo in una sorta di caccia al tesoro tra un cantiere e l’altro. Sappiamo che da un momento all’altro ci può essere un lavoro che blocca nuovamente tutto. Purtroppo il traffico completamente intasato per degli interventi è diventato una consuetudine. E anche stavolta viale Lavagnini è tutto bloccato e chissà per quanto lo sarà". Basta passare poche ore per strada e ci si rende conto di come, con due sole corsie, anche un camion della spazzatura rischia di diventare un ingorgo di diverse centinaia di metri. Non mancano, però, anche residenti che accolgono con favore gli interventi stradali, in attesa della tramvia. "Non si può fare la tramvia senza i cantieri, è naturale – conclude Olivia Scaramuzzi – io vivo in viale Milton, e ho sopportato tre anni di scavi sotto casa, ma poi la situazione è molto migliorata. La stessa cosa succederà anche in viale Lavagnini e dove passerà la tramvia, che è un mezzo utilissimo e che potrà aiutare tanto la città. La cosa più importante è che i tempi siano rispettati".