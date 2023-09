L’autunno fiorentino è in periferia. Chiese, piazze e grandi nomi. Duecento eventi per stregare

Da un lato il saluto all’estate con i suoi 1500 eventi, le 148 associazioni coinvolte, l’investimento record da 1,9 milioni. Dall’altro è tempo di autunno, di nuovi orizzonti. Si saluta l’Estate Fiorentina e, senza sosta, si passa all’Autunno Fiorentino. Fino a dicembre sono in programma oltre 200 appuntamenti tra spettacoli, concerti, performance, laboratori culturali in tutte le aree meno centrali della città.

Saranno coinvolte mense Caritas, Rsa, centri per disabili, centri giovani, ludoteche.

Tra i progetti coinvolti quello della Fondazione Orchestra Regionale della Toscana: si tratta di nove concerti distribuiti in tutti e cinque i quartieri di Firenze tra settembre e novembre. Tra i luoghi scelti la chiesa di Santa Maria Madre delle Grazie all’Isolotto, la mensa di Caritas, Manifattura Tabacchi, Teatro dell’Affratellamento e il Mandela Forum.

L’associazione ‘A.Gi.Mus’ organizza poi concerti in teatri e luoghi di spettacolo in periferia, mentre ‘Filharmonie’ si occuperà di intrattenere il pubblico con concerti in aree come la Certosa di Firenze, la Chiesa dei Sette Santi a Campo di Marte, il museo Stibbert.

Sono previsti anche percorsi cittadini di teatro civile ispirati a Don Lorenzo Milani, grazie al lavoro dell’associazione ‘Teatri d’imbarco’ e un progetto che unisce i giovani musicisti talentuosi della Toscana (fatto dall’associazione culturale Orchestra da Camera Fiorentina): in quest’ultimo caso i cinque quartieri della città ospiteranno 20 concerti, spettacoli, lezioni-concerto in forma laboratoriale con la partecipazione di studenti di fasce primarie e secondarie.

"Un’Estate fiorentina quanto mai capillare - ha detto la vicesindaca e assessora alla Cultura, Alessia Bettini – che ha saputo valorizzare un’offerta multidisciplinare coinvolgendo tutti i luoghi della città.

Dalle biblioteche alle piazze, a tanti spazi che erano chiusi da anni e sono stati riaperti e rivitalizzati. Questa è la visione che abbiamo portato avanti con l’Estate fiorentina 2023 e che stiamo oggi rilanciando anche con l’Autunno fiorentino, che porterà la musica dove la musica di solito non riesce ad arrivare per tante barriere fisiche e culturali.

Tra gli oltre 200 eventi della rassegna autunnale saranno tanti gli appuntamenti che andranno infatti ad animare luoghi particolari come le mense della Caritas o a coinvolgere gli anziani con spettacoli interattivi nelle Rsa, fino ai centri giovani e alle ludoteche".

Niccolò Gramigni