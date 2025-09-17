L’autunno del Forte profuma di Mediterraneo

Ammirare Firenze dall’alto. No, non dal Piazzale, ma dal Forte Belvedere. E nel frattempo ascoltare i ritmi latini di un ballo che si fa mediterraneo, per poi passare all’elettronica di un dj set tutto particolare. È ‘Forte in musica’, la rassegna che porta le note e i ritmi più intensi sulla terrazza del Belvedere, per una serie di appuntamenti a ingresso libero (fino ad esaurimento posti). Già oggi, alle 19,30, c’è ‘Che! Tango Project’, in un evento tutto dedicato ai ritmi argentini, con incursioni che si rifanno alle atmosfere europee. Sul palco c’è Daniel Chazarreta alla chitarra e alla voce, ma accanto a lui: Serena Moroni al violino, Daniela Romano alla fisarmonica e Gabriele Pozzolini alle percussioni.

Un quartetto, quindi, che non lascia da parte la tradizione latino-americana, ma che al contrario la valorizza, rendendola contemporanea, in un intreccio con altri balli e ritmi, incluso il valzer e la milonga, ma anche cumbie, zambas e candombe. Domani, invece, sempre alle 19,30, arriva Andrea Bartalini, classe 2001 e nato a Poggibonsi, conosciuto nell’ambiente come Dj Barta. Già produttore e da tempo conoscitore della console, è anche resident allo storico Tartana1968 di Follonica, oltre ad aver girato tutta l’Italia con il format internazionale Circo Nero Official. Sul palco, quindi, porta le sue tracce house e tech-house che spingono in groove decisi, che hanno colpito anche i club di Croazia e Grecia. Per informazioni è possibile consultare il sito belvederefirenze.it, oppure scrivere a [email protected].

l.otta.