Laurea, come riscattarla Costi alti e tante richieste "E in molti rinunciano"

di Monica Pieraccini

FIRENZE

Riscattare il titolo di studio a fini pensionistici? In pochi, anzi pochissimi, lo fanno. Il patronato Inca della Cgil di Firenze registra poco più di una decine di richieste da inizio anno. In tanti chiedono, si fanno fare il conteggio, ma poi, quando leggono la cifra da pagare, rinunciano. A meno che non si abbia diritto al riscatto agevolato della laurea, che già costa più di 5 mila euro per ogni anno di studio universitario, l’enorme esborso previsto per il riscatto ordinario – 20mila euro l’anno, pari a 100 mila euro per 5 anni di studio – fa desistere chi vorrebbe andare in pensione un po’ prima, calcolando anche il periodo universitario.

"Il riscatto ordinario – sottolinea Stefania Galli, Inca Cgil Firenze – costa infatti circa il quadruplo di quello agevolato". Quest’ultimo è destinato a chi ha iniziato a studiare all’università e a lavorare dopo il 1996, e consente di pagare in cifra fissa invece che in percentuale del proprio reddito. "I più giovani – prosegue la direttrice – difficilmente pensano al riscatto e comunque, se lo fanno, essendo all’inizio della carriera lavorativa, hanno difficoltà a trovare anche quei 15-20 mila euro per riscattare tre o quattro anni di università". Rari anche i casi, uno su dieci, di chi riscatta la laurea quando è prossimo alla pensione e spera di andarci quanto prima. "Coloro che si rivolgono a noi – fa presente la direttrice – sono soprattutto persone nate tra il 1960 e il 1968. Quindi più avanti nella carriera lavorativa, ma non ancora nell’età per andare in pensione".

Perché decidono di riscattare la laurea? "E’ per loro un investimento, per non trovarsi a dover uscire dal lavoro con la pensione anticipata", risponde la responsabile del patronato. "Si formano, cioè, il montante un po’ più grosso per quando andranno in pensione". Per questa tipologia di lavoratori, il riscatto è comunque costoso, anche se, può essere rateizzato fino ad un massimo di 120 rate senza interessi. Non è però possibile riscattare gli anni di iscrizione fuori corso né i periodi già coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa o da riscatto, per esempio i periodi in cui contemporaneamente a studiare si svolgeva un’attività lavorativa. A chi, dunque, in base ai calcoli, conviene davvero riscattare la laurea? "Il caso più vantaggioso di tutti è quello del lavoratore, con redditi alti, che si è laureato prima del 1996 e ha iniziato a lavorare dopo il 1996. Se riscatta uno o più anni di laurea pre 1996, non farà più parte del sistema contributivo, ma - conclude Galli - entrerà nel misto, che di solito è quello più conveniente".