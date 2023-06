Laurea a Firenze Ottimi sbocchi professionali

Sandro

Rogari

Buone notizie dall’Università di Firenze. L’indagine condotta da Almalaurea conferma anche nel corrente rapporto che i laureati Unifi godono di una capacità di occupazione, a un anno dalla laurea, superiore alla media nazionale. Il dato particolarmente significativo è che ottengono un buon successo anche i laureati triennali. Col 78,7% di occupati, che sfiora il 90% a cinque anni dal titolo, la rettrice Alessandra Petrucci ha buoni motivi per dichiararsi soddisfatta. È di grande interesse anche il dato che riguarda l’indicatore di efficacia, che mette in diretta correlazione la capacità professionale acquisita con la laurea alla professione esercitata. L’indicatore si attesta vicino al 65%. Significa che per 65 occupati su 100 l’occupazione non è il riflesso di una formazione generica, sia pure a livello universitario, ma ne discende direttamente. Questa percentuale sale drasticamente per i laureati quinquennali, i cosiddetti dottori magistrali per i quali si attesta vicino al 72%. Si tratta di un dato incoraggiante, anche perché il trend è in crescita e, soprattutto, consistentemente superiore alla media nazionale. Naturalmente, non si deve riposare sugli allori. È bene sottoporre a monitoraggio continuo questi trend e soprattutto differenziare i dati, individuando i percorsi di laurea che godono di migliore performance occupazionale. Secondo il 25° rapporto Almalaurea sul piano generale il 60,5% degli impieghi è nel settore privato, mentre il 36,4% è nel settore pubblico. Il resto è marginale. Va da sé che per alcune lauree la coerenza dell’attività professionale è rinvenibile prevalentemente nel settore pubblico. Mi riferisco, per esempio, alle lauree del settore umanistico. Mentre per altre, per esempio nell’ambito economico aziendale, il settore privato domina e i tempi d’impiego sono più stretti. Comunque, tutto è perfettibile e affinabile.