Laura Lozzi: "Sapevamo di movimenti sospetti all’esterno e nei bagni"

Un intervento concordato quello di ieri mattina dei carabinieri al Liceo artistico di via Giusti, l’ex Istituto d’arte ora sezione distaccata della sede di Porta Romana, che ha portato all’individuazione di uno studente in possesso di 16 dosi di stupefacenti. Ad attivare l’operazione una segnalazione della scuola: "Come liceo – spiega la dirigente Laura Lozzi – abbiamo un progetto in corso che prevede una serie di incontri e seminari sulla legalità, ad esempio sulla sicurezza nell’utilizzo di Internet, su cittadinanza e Costituzione, solo per citare alcuni temi. Proprio in previsione di un particolare laboratorio con la partecipazione dei carabinieri dedicato alla legalità come prevenzione di comportamenti non legali in una comunità, in questo caso quella scolastica, ci siamo resi conto che c’erano delle cose non chiare che accadevano all’esterno della scuola, al cancello, e che poi probabilmente venivano portate anche dentro".

Sarebbero state le segnalazioni degli studenti a mettere in luce attività sospette, in particolare nei bagni: "Quanto riferito dagli studenti – prosegue la preside – ha rappresentato un campanello d’allarme, per cui abbiamo posto una particolare attenzione pur non arrivando a scoprire cose particolari. Però abbiamo allertato i carabinieri concordando un intervento ‘soft’ in modo da garantire tutti gli studenti, in particolare i minorenni. In effetti così è stato perché tutto si è svolto in un quarto d’ora e in una atmosfera tranquilla, con il servizio effettuato prima all’esterno della scuola poi all’interno con l’ausilio di un cane". E’ il primo episodio di questa gravità nella scuola di via Giusti: "Sono da sei anni all’artistico di Porta Romana e Sesto – conclude la preside – e non era mai accaduto nulla del genere: è la prima volta che mi sono messa d’accordo con le forze dell’ordine per prevenire atteggiamenti che possono diventare problematici per gli studenti. La situazione nella scuola è molto serena, proseguiremo con le attività in chiave di prevenzione".

Sandra Nistri