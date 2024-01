Laura e Luisella, il loro impegno vale la Stella al merito del lavoro

Tra le nuove Stelle al merito del lavoro, ci sono anche due cittadine di Impruneta: Sono Laura Gamberi, dipendente del Nuovo Pignone di Firenze, e Luisella Menchini, dipendente di Poste Italiane. Entrambe sono state chiamate al prestigioso riconoscimento per i loro eccezionali contributi e l’impegno dimostrato nella propria attività professionale. Questa distinzione, conferita dal Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del Lavoro, è destinata a cittadini italiani, lavoratori dipendenti, che si sono appunto distinti per la loro straordinaria perizia, dedizione al lavoro e esemplare condotta morale. Laura Gamberi e Luisella Menchini rientrano appieno in questo profilo personale e professionale. La cerimonia di consegna dell’importante onorificenza è stata nel Salone de’ Cinquecento di Palazzo Vecchio. A promuoverla è stata il prefetto di Firenze Francesca Ferrandino, che ha assegnato le nuove stelle al merito del lavoro a 79 i cittadini della Toscana, le cui gesta professionali sono arrivate fino al ministero del lavoro. Per l’amministrazione comunale imprunetina, alla cerimonia era presente l’assessore Lorenzo Bellini che ha sottolineato l’importanza e il riconoscimento istituzionale attribuito a queste due eccellenze del nostro territorio di cui Impruneta è particolarmente orgogliosa.

Manuela Plastina