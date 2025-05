L’atteso ritorno del Diablo. Pelù e i suoi Bandidos stasera sul palco del Viper

"Ariba ariba, El Diablo" al Viper Theatre di Firenze, stasera alle 21 in un concerto che è un tutto esaurito da mesi. Una data che i fan di Piero Pelù e dei Litfiba aspettavano da tempo, soprattutto dopo il (necessario) rinvio dello scorso autunno, a causa dell’acufene che ha costretto il cantante a uno stop dai palchi e dai concerti.

L’attesa è finalmente conclusa e stasera la potenza delle chitarre elettriche, insieme alla voce unica del frontman di ‘Regina di cuori’, faranno da padrone. Un tutto esaurito per questo ‘Il Ritorno del Diablo Tour 2025’ che segna quattro importanti anniversari. Il primo, la nascita dei Litfiba, con l’album di esordio, quel ‘Desaperecido’ che si apriva con le "guerre di eroi/tradito e senza pietà/e svanite nel tempo" di ‘Eroe nel vento’.

Ma sono anche i 35 anni del disco culto del rock italiano, lo stesso ‘El Diablo’ da cui prende spunto il nome del tour. E poi ancora, il cantante fiorentino festeggia i trent’anni di ‘Spirito’ e i venticinque di ‘Né buoni né cattivi’, il primo album da solista dopo l’abbandono dei Litfiba avvenuto nell’anno precedente.

Ma Pelù, che cominciò la sua carriera già durante gli anni delle scuole superiori col nome di Pierotten in onore a Johnny Rotten dei Sex Pistols (e che anche lo scrittore e giornalista Roberto Saviano cita nel suo ultimo romanzo, ‘L’amore mio non muore’), stasera non sarà solo.

Con lui, infatti, saliranno sul palco del Viper i suoi Bandidos, composti da Amudi Safa alla chitarra, Luca Martelli, detto ‘Mitraglia’ alla batteria e Max Gelsi ‘Sigel’ al basso. Ospite d’onore, invece, è ‘il Don’ Antonio Aiazzi, alle tastiere per i brani dei Litfiba.

Ad aprire la serata, invece, arrivano gli Spleen. Sia Piero Pelù che gli Spleen saranno insieme anche domenica, per partecipare al concerto che in piazza dell’Isolotto (alle 18), organizzato in sostegno della chiamata alle urne per il referendum dell’8 e del 9 giugno.

Per chi non ha fatto in tempo ad aggiudicarsi un biglietto per stasera, niente panico, è già possibile acquistare l’ingresso per la nuova data, che sarà il prossimo 10 ottobre, sempre al Viper Theatre. I biglietti sono acquistabili nei punti vendita Box Office Toscana oppure su www.ticketone.it.

Lorenzo Ottanelli