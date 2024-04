L’attacco di Schmidt su Der Spiegel: "Stupri, aggressioni e droga". L’affondo dei dem: "Si vergogni"

"Aggressioni per le strade, serali e notturne, e stupri". Ma anche "bambini picchiati e gente derubata", "turisti che arrivano a Firenze per ubriacarsi e non per visitare la città". Nell’intervista che il candidato sindaco del centrodestra Eike Schmidt ha rilasciato a Frank Horning di Der Spiegel, viene descritta una città a tinte fosche, una sorta di favela pericolosissima che ha bisogno di un cambio di passo dopo quasi mezzo secolo di governo di centrosinistra. E le dichiarazioni dell’italo-tedesco (anche condite da qualche imprecisione), ieri, hanno provocato un vero e proprio terremoto politico che ha allertato tutti i maggiorenti del Partito democratico.

Ma cosa ha raccontato Schmidt a Horning? "A Firenze c’è un grosso problema di sicurezza pubblica – si legge nell’intervista – Come direttore del museo ho eliminato la criminalità nelle immediate vicinanze degli Uffizi e ho assicurato l’ordine anche nel Giardino di Boboli, di cui ero responsabile. Ma date un’occhiata al Parco delle Cascine, sulle rive dell’Arno. In realtà dovrebbe essere l’equivalente fiorentino di Central Park. Invece è un centro per il traffico di droga, i bambini vengono picchiati e i cellulari rubati. Tutto questo deve finalmente finire".

Rispetto all’invasione di turisti, poi, il candidato di Fdi, Fi e Lega, ci ha messo il carico da novanta: "I visitatori si spostano soprattutto nel centro, che dell’antichità è ancora caratterizzato dalla pianta stradale rettangolare. Negli altri 13 quartieri, dove vive la maggior parte dei fiorentini, i problemi sono molto maggiori". E sul problema del “mordi e fuggi“, il direttore di Capodimonte (quasi) in aspettativa ha già una serie di progetti: "Potremmo aumentare le tariffe degli autobus turistici durante l’alta stagione. E possiamo progettare la tassa di pernottamento in modo innovativo: chi soggiorna solo una notte paga una tariffa più alta rispetto agli ospiti che soggiornano più notti o una settimana. Ciò promuove il turismo sostenibile". Per quanto riguarda, invece, la sua formazione e i suoi ideali, sottolinea che "Sono chiaramente antifascista e da anni partecipo alle manifestazioni per la Giornata della Memoria delle Vittime del Nazionalsocialismo, per la Festa della Liberazione di Firenze e per la Liberazione d’Italia. E quanto alla Meloni: Fratelli d’Italia sono le prime parole dell’inno nazionale".

Per Federico Gianassi, deputato Pd, Schmidt, "oltre a dimostrare di candidarsi a sindaco senza nemmeno sapere quanti quartieri ci sono in città dimostra con queste frasi che non ha mai messo piede fuori dagli Uffizi: vuole continuare questa vergognosa e offensiva campagna contro Firenze fino alle elezioni? Vuole davvero far credere al mondo intero che ama Firenze che la nostra città è una fogna, una favela, una latrina a cielo aperto?". Al parlamentare fa eco Andrea Giorgio, assessore comunale e coordinatore segreteria regionale dem: "Meloni e Salvini hanno scelto come candidato uno che non sa come arrivare da Novoli alle Cure, confonde numeri e posti e non ha idea di cosa sia la nostra città raccontandola ai giornali internazionali come una specie di Gotham City. Rispetti Firenze e chi lo ha ospitato per anni".

Infine, è Sara Funaro, candidata sindaco del centrosinistra ad attaccare: "Caro Eike, i quartieri di Firenze sono cinque, i colori del calcio storico quattro, Palazzo Vecchio uno solo. So che conosci poco la città ma se vuoi sono sempre disponibile per ripetizioni, racconti ed aneddoti". In soccorso del direttore arriva il consigliere regione di Fdi Francesco Torselli: "La Funaro vuole fare la maestrina ma merita la bocciatura in conoscenza di Firenze e anche di tedesco. Non so se ha utilizzato Google per tradurre l’intervista. Firenze aveva storicamente 14 zone riconosciute proprio come quartieri fino al 1990, quando furono unite amministrativamente in 5".

Antonio Passanese