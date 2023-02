Latini è il nuovo segretario del Pd Scuola, rifiuti, sicurezza e sanità "Subito una piattaforma di lavoro"

Cosimo Latini (nella foto) è il nuovo segretario comunale del Pd di Fiesole. Unico candidato è stato eletto in occasione del congresso locale, l’ultimo che si è svolto nei tre circoli del territorio, Valle dell’Arno, Fiesole centro e Valle del Mugnone, che adesso saranno sciolti. "Si apre una nuova fase politica per il territorio- commenta Latini- a partire dall’accorpamento dei tre circoli locali in uno unico, che ci permetterà di affrontare i temi delle frazioni inserendoli in una visione d’insieme". Scuola, rifiuti, messa in sicurezza del territorio con l’installazione delle telecamere di videosorveglianza, l’adeguamento dei servizi sociosanitari e l’individuazione di spazi idonei per l’associazionismo, sono le priorità.

"Nei prossimi mesi definiremo una piattaforma programmatica per consolidare un centrosinistra ampio e plurale, aperto a tutte quelle forze politiche e sociali che si riconoscono in valori quali la solidarietà, l’ambientalismo e l’attenzione per le politiche scolastiche e sociali- aggiunge il neo segretario - In tale direzione siamo pronti a interloquire anche con lista civica che oggi governa". Cosimo Latini ha 35 anni ed è nipote del sindaco Andriano (che il Comune ricorderà martedì 21 nel quarantesimo della scomparsa). Nel 2015 è stato consigliere comunale per Sinistra, ecologia e libertà e nel 2019 segretario Pd del circolo di Fiesole. Inoltre è coordinatore dei circolo Arci di Fiesole e membro del coordinamento nazionale degli Enti locali per la Pace e i diritti umani. La presentazione della segreteria il 6 marzo alle ore 21 al Circolo "La Pace" di Compiobbi.

Daniela Giovannetti