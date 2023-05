L’astronomia spiegata ai giovani

Giovani astronomi al Russell-Newton. Si è appena conclusa l’iniziativa, "Dall’Astronomia all’Astrofisica". Il progetto è stato svolto dal professor Stefano Lagomarsino per la parte tecnico-scientifica e dalla professoressa Samantha Taruffi per la parte organizzativa. Ha coinvolto 18 studenti del quarto anno del liceo scientifico. Il corso è consistito in presentazioni teoriche, osservazioni notturne e diurne, elaborazione dei dati, rendicontazione e presentazione dei risultati delle osservazioni. Sono state compiute misure e osservazioni su sole, luna, pianeti, e su stelle brillanti del cielo primaverile. Per le osservazioni studenti e professori si sono avvalsi di strumentazione acquisita negli anni dall’Istituto grazie a fondi della Regione e della Città Metropolitana di Firenze.