L’Astor dietro le quinte Riunioni al Movimento prima dell’occupazione "Ma nessuno pagò"

FIRENZE

Come nasce l’occupazione dell’Astor? Lo racconta, nell’ambito delle indagini sul presunto racket, in cui sono stati arrestati quattro peruviani tra cui lo zio di Kata, la bambina scomparsa dall’immobile il 10 giugno scorso, una donna sudamericana che è stata "tra le prime persone ad occupare la struttura a settembre dell’anno 2022".

"Ero stata avvisata da una mia amica peruviana di nome Lira che vi era l’opportunità di occupare questo stabile. Lira mi aveva spiegato che ci sarebbe stata questa occupazione e mi ha chiesto di parlare con una donna, credo italiana, di nome Marzia".

Si tratta, con ogni probabilità, di Marzia Mecocci, portavoce del Movimento che fu di Lorenzo Bargellini.

"Per qualche venerdì ho partecipato ad alcune riunioni con Marzia ed altre persone anche di altre etnie, soprattutto rumene. Ci incontravamo in un posto nei pressi del Duomo, dove saprei arrivare ma non conosco l’indirizzo preciso. Dopo queste riunioni abbiamo occupato a settembre del 2022".

"Per occupare non ho pagato nulla - prosegue la donna -. Insieme a me nella stanza dell’Astor di cui tutt’ora ho la disponiblità (il verbale è antecedente alla scomparsa di Kata, ndr) vi sono mia figlia di 25 anni e mio nipote di 4. Poi in altre stanze, ne detengo tre in tutto, vi sono anche mio fratello, sua figlia di 11 anni ed un amico che chiamo nipote".

"Preciso che ad occupare l’Astor siamo stati solo noi peruviani ed alcuni rumeni. Non vi sono persone di altra nazionalità. Quando abbiamo occupato la struttura era vuota e non so se prima vi fossero altre persone".

La testimone racconta anche che "all’inizio tutto andava bene ed io avevo anche un rapporto di amicizia con un mio connazionale di nome Carlos. Nella struttura non vi erano problemi con nessuno. Sono stata io a portare Carlos all’Astor nel corso della prima notte di occupazione".

Con il passare delle settimane, Carlos per la comunità peruviana, e Lidia per la parte dei rumeni, sono diventati “responsabili“ delle rispettive comunità. Carlos è accusato di aver chiesto quote agli occupanti per far dei lavori: è oggetto di indagine se, dietro ogni richiesta di soldi, ci fosse davvero l’esigenza di un intervento di manutenzione o ristrutturazione.

Anche se la testimone ha detto alla polizia di non aver pagato nulla al Movimento lotta per la casa per fare ingresso nella struttura, dentro l’Astor un commercio delle stanze è nato: chi trovava altre sistemazioni lasciava a un nuovo “proprietario“, facendosi però pagare il subentro. Di questo commercio, sono stati acquisiti alcuni video nei telefoni degli indagati, fatti a mo’ di contratto.

Dell’occupazione, la portavoce del Movimento Marzia Mecocci, in un intervento sul sito Fiorenzaoggi, parla della scomparsa di Kata e della situazione che c’era in via Maragliano.

"Sicuramente qualcosa che non funziona in alcune occupazioni, c’è, ma si tratta di una goccia di verità in un mare di fango, appunto. E la verità è che due famiglie, si sono affrontate per 300 euro d’affitto fra loro. Chiedete pure agli occupanti, se il Movimento ha mai chiesto un centesimo per occupare o per stanze. Loro possono rispondere. Tutto il resto è fuffa".

ste.bro.