L’Associazione Coscioni: "Stop alle discriminazioni"

Massimiliano, 44 anni, di San Vincenzo (Livorno), pose fine alla sua vita in una clinica svizzera l’8 dicembre del 2022. Lo accompagnarono due disobbedienti dell’associazione Soccorso Civile, Chiara Lalli e la fiorentina Felicetta Maltese. Che, al ritorno dalla Svizzera, assieme a Marco Cappato, si autodenunciarono ai carabinieri di Santa Maria Novella.

Massimiliano, che soffriva di sclerosi multipla dal 2017, secondo la procura che aveva comunque chiesto l’archiviazione della posizione dei tre attivisti – indagati per aiuto al suicidio – aveva tre dei quattro requisiti codificati dalla Corte Costituzionale dopo il caso Dj Fabo: soffriva di una patologia irreversibile, doveva sopportare sofferenze intollerabili, ed aveva preso la decisione di porre fine alla sua vita in libertà e piena consapevolezza. Tuttavia non rientrava nella quarta condizione: il trattamento di sostegno vitale. Un’ingiustizia, anche secondo gli stessi indagati che avevano suggerito la questione di legittimità costituzionale. E hanno avuto ragione. Su indicazione del gip del tribunale di Firenze, Agnese Di Girolamo, la Corte Costituzionale tornerà a occuparsi del fine vita. Il giudice ha "dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale" sollevata all’udienza dello scorso novembre, rimettendola alla Consulta. "Siamo fiduciosi nel lavoro dei giudici della Consulta – commenta Filomena Gallo, avvocato e segretaria dell’Associazione Coscioni –. Il trattamento di sostegno vitale, se interpretato in senso restrittivo, è un requisito discriminatorio in quanto non incide sulla capacità di prendere decisioni, sulla irreversibilità della malattia, sulle sofferenze intollerabili".

"Dopo il caso Dj Fabo, concluso con la storica sentenza della Consulta 242 del 2019 che attualmente norma il tema – spiega –, la Corte costituzionale è chiamata a esprimersi nuovamente sulla costituzionalità dell’articolo 580 del codice penale nella versione vigente a seguito della decisione del 2019, assunta sulla base delle specifiche condizioni di salute di Fabiano Antoniani, che era effettivamente dipendente dalla respirazione artificiale e dall’assistenza continuativa. Il requisito della dipendenza da trattamenti di sostegno vitale non è previsto in nessuna norma straniera sul fine vita".

ste. bro.