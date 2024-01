L’assessore Giorgetti replica a Stella: "I lavori termineranno in primavera. Aprire la Ztl a tutti? Un errore"

"Le dichiarazioni del consigliere Marco Stella (Forza Italia) sulla nuova fase dei lavori della tramvia sono sbagliate per più di un motivo e possono ingenerare confusione: prima di tutto il cantiere in viale Matteotti non riguarda la linea Libertà-Bagno a Ripoli ma la Variante al centro storico. I lavori, quindi, non terminano tra 30 mesi ma, stante il cronoprogramma, in primavera". Ad affermarlo è l’assessore alla Mobilità Stefano Giorgetti dopo la presa di posizione di Stella. Per l’amministrazione "sbagliata è anche la descrizione della viabilità durante i lavori in viale Matteotti: i veicoli in transito avranno a disposizione due corsie per senso di marcia. Infine, aprire la Ztl a tutti non migliorerebbe la viabilità intorno ai cantieri ma provocherebbe un afflusso indiscriminato in centro storico".