L’Asl di via Rossini non riapre: "Sistemarla? Servono troppi soldi"

"La Asl di via Rossini non riaprirà": si chiude così uno dei capitoli più spinosi che si erano aperti dopo l’alluvione. A ufficializzare la notizia il sindaco Andrea Tagliaferri che, in un video su Facebook, ha illustrato anche quali saranno le soluzioni alternative per ovviare a una problematica che i cittadini hanno sollevato spesso. "Si tratta di una decisione concordata con la Asl – ha detto il sindaco – , dettata soprattutto dal fatto che sarebbero stati troppi i soldi da spendere per rimettere a posto i locali. Nel frattempo, però, abbiamo chiesto alla Asl di investire la cifra necessaria per riportare sul territorio tutte quelle funzioni su cui la cittadinanza ci ha chiesto delle risposte". Il sindaco ha confermato che i prelievi del sangue continueranno presso la sede della Misericordia di Campi (il servizio sarà ampliato) mentre in via dei Bruni i campigiani potranno rivolgersi per la ginecologia e la parte amministrativa. "Contemporaneamente – ha aggiunto il sindaco -, insieme alla stessa Asl e ai nostri progettisti stiamo valutando tutte le ipotesi plausibili per quella sarà la futura Casa della salute: da ora in avanti lavoreremo quindi per una struttura nuova, efficiente, con una sede adeguata a un Comune come il nostro e che possa raggruppare tutti i servizi per il momento dislocati in più posti".

Pier Francesco Nesti