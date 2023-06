L’Asl attiva nuovi punti per i prelievi "Così diamo più servizi ai cittadini" Ecco dove sono in servizio da oggi

Sono attivi a Firenze 6 nuovi punti prelievo ematici e consegna campioni biologici che andranno ad aumentare la capillarità del servizio per un totale di 18 punti prelievo nell’ambito territoriale fiorentino, con la possibilità per il cittadino di una maggiore scelta. Ecco quali sono: Iomolecular Diagnostic (via Porpora 5) per un’offerta settimanale di 192 prelievi; Humanray (via Sella 62r) per un’offerta settimanale di 288 prelievi; Fondazione Pas (via Lazio 10 per un’offerta settimanale di 84 prelievi e in via San Bartolo a Cintoia 20 per un’offerta settimanale di 108 prelievi); Libera (via del Crocifisso del Lume 23) per un’offerta settimanale di 264 prelievi, gli ambulatori Misericordia di Campi (a Firenze in via Paganini 28) per un’offerta settimanale di 75 prelievi.