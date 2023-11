L’asilo riapre tra le polemiche : "Servizio a metà"

I lavori di allestimento dell’Asilo di Fiesole sono finiti e da ieri i bambini sono stati inserite nella sede provvisoria di Caldine, che è stata realizzata in piazza dei Mezzadri nei fondi commerciali che il Comune ha affittato dalla Parrocchia edalla della Società BNP, al posto dell’immobile di Borgunto . Una soluzione che, se soddisfa il sindaco Anna Ravoni, solleva perplessità fra alcuni dei genitori perché non tutto è stato sistemato."Siamo a mezzo servizio- osserva l’avvocato Edoardo Papini, portavoce dei genitori-manca lo spazio esterno, che nessuno sa ancora come sarà strutturato e quando sarà aperto". L’area giochi è infatti considerata un supporto importante per i bambini. "Specie i più piccoli- prosegue Papini- hanno bigogno di uscire all’esterno perché lo spazio al chiuso è un ambiente unico. Pagare la retta piena per un servizio così non è corretto".

D.G.