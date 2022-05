L’ascesa di Jacopo nella Grande Mela Con Firenze nel cuore

Jacopo Chirici ha 36 anni, dopo aver conseguito una Laurea in Economia e Commercio presso l’Università di Firenze ed una specializzazione in Innovation and Industrial Management presso la Gothenburg University, ha collezionato diverse esperienze come consulente e startupper, tra cui il lancio della piattaforma Rysto in Italia.

Nominato da Wired Italia una delle top 100 persone più influenti in Italia nel 2015 e tra i soci fondatori della start-up Krein, una delle più promettenti realtà in ambito B2B Marketing e CX in Italia, ad oggi con sede Milano e Firenze, nel 2016 è partito per Londra per ricoprire il ruolo di country manager per l’Italia in MADE.com, colosso e-commerce. Nel 2018 il trasferimento verso la Grande Mela in forza alla VMLY&R, multinazionale attiva nella consulenza in comunicazione creativa. Da gennaio il passaggio alla AKQA, una delle top firm del creative branding consultancy internazionale (tra i clienti Google, Luis Vuitton, Coca-Cola, Netflix, Nike, HP, Verizon, e molti altri).

"A Firenze ho lasciato il cuore – racconta -, oltre alla mia famiglia e gli amici. Cerco infatti di portare in ogni progetto lo spirito che contraddistingue noi fiorentini: ovvero quel sano mordente che ci spinge a fare meglio, e a non accontentarsi mai. Non escludo di vedere il mio domani in un rudere a San Gimignano, magari producendo vino e olio, e vivendo in modalità ’slow’. Cosa che ad oggi mi è impossibile".

