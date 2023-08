Lasagne a 17 euro Pizza a quota 20 Le follie a tavola

di Emanuele Baldi

Sedici euro per una bruschetta pomodoro e basilico (però rinforzata da affettato e mozzarella) che si arrampicano fino alla vetta dei 20 per un prosciutto e popone, cifra per la quale volendo ci si può accaparrare anche uno spaghetto alle vongole.

Veraci, però. Nella fascia di mezzo, a 17 euro e 50 centesimi, c’è una lasagna.

Uno sguardo lampo a una delle incalcolabili lavagne che spuntano come la gramigna a primavera dalle strade a bollore dell’altoforno fiorentino per rendersi conto che un pranzo veloce a due passi dal campanile di Giotto equivale oggi a una cena – pure a lume di candela – di qualche anno fa. Già perché se si calcola un antipasto (ipotizziamo un carpaccio di salmone affumicato a 19 euro), un primo (tortelli di burrata sempre a 19) e un dolcino (qui costano tutti 10, andiamo di panna cotta alla fragola) sfioriamo tranquillamente il ’cinquantone’, poi agevolmente superato con qualcosa da bere.

In due più di cento euro. Aiuto!

Alcuni locali del salotto fiorentino lanciano proposte accattivanti – sempre sulla lavagnetta d’ordinanza che bella certo non è – tipo bisteccha con patate e una bottiglia di Chianti a 70 euro, 35 a cranio. C’è poi chi offre hamburger a 6-7 euro, che spesso però, se ben farciti, toccano quota 10.

È cara Firenze, carissima ma queta non è certo una novità. Lo sono però le pecette bianche con i nuovi prezzi scritti a penna che testimoniano i rialzi stagionali di tanti prodotti.

A volte comprensibili, altre volte francamente no.

Perché a una pappa

al pomodoro a 14 euro

o a una panzanella a 15 è dura trovare una giustificazione, rialzi delle materie prime e dei trasporti o meno.

E l’impennata è ovunque. Anche a qualche chilometro dalla Grande Bellezza Fiorentina. Ci sono pizze che sfiorano i 15 euro anche a Gavinana, risoranti da 60-70 euro a testa a Coverciano o al Campo di Marte, paste ’lievitate’ a un euro e mezzo con caffè da 1,30 praticamente in mezzi bar della città. Insomma mala tempora currunt per chi stenta ad arrivare a fine mese ma anche per chi,

fino a qualche tempo fa, aveva il portafoglio ancora in grado

di tener testa a un paio di cene fuori al mese mentre oggi magari si accontenta di una pizza con birretta quando arriva lo stipendio.