L’artista dell’intaglio Soffici alla guida dei pensionati Cna

È di San Casciano il nuovo presidente dei Pensionati per Cna Firenze. Si tratta di Omero Soffici (foto), 75 anni, ex intagliatore e restauratore. Dopo una vita lavorativa nel settore dell’artigianato artistico, guiderà l’associazione che conta oltre 11.200 pensionati. Succede a Renzo del Lungo. Tra i punti all’ordine del giorno del suo mandato, una sanità efficace, che per funzionare richieda meno generosità del volontariato e più efficienza del Sistema sanitario pubblico.

"La crisi pandemica ci ha fatto capire quanto un sistema sanitario universalistico e di qualità sia importante per la popolazione anziana. Una sanità accessibile su tutta la Città Metropolitana, senza sacche deficitarie", ha puntualizzato Soffici.

Importante anche la ricostruzione della socialità compromessa dalla pandemia. "Occorre coltivare occasioni in cui la socialità possa tornare a esprimersi, ad esempio con visite guidate non solo a Firenze, ma anche al vasto patrimonio storico-artistico del territorio metropolitano". Nel programma di Soffici, anche un occhio al presente, con azioni che assicurino a tutti un reddito pensionistico dignitoso. E alla prosecuzione dei programmi per la trasmissione dei mestieri artigiani alle nuove generazioni attuati in collaborazione con gli istituti scolastici.

An.Set.