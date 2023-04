L’artigianato guarda oltre Un incontro per riflettere sul futuro delle imprese

di Lisa Ciardi

Un incontro per riflettere sulla modernità delle imprese artigiane e sulla loro capacità di affrontare le crisi. È in programma oggi, a Firenze, la nuova tappa de "I Dialoghi di Spirito Artigiano", che prenderà il via alle 16.30 nei locali di piazzale Michelangelo 1. Organizzato da Confartigianato Imprese Toscana, l’evento si concentrerà sul tema "Costruttori di futuro: la modernità delle imprese a valore artigiano di fronte alle crisi attuali". Sullo sfondo del dibattito, gli spunti offerti dal quaderno "La crisi demografica italiana: giovani e qualità del lavoro", scritto per la Fondazione Germozzi da Alessandro Rosina, professore ordinario di Demografia e Statistica sociale della Facoltà di Economia dell’Università Cattolica di Milano. Si tratta del secondo appuntamento di un percorso promosso dalla Fondazione Manlio Germozzi "Spirito Artigiano", luogo virtuale di riflessione, condivisione e confronto sulla cultura del lavoro artigiano (il primo incontro si è svolto a Ferrara a febbraio).

Dopo i saluti di Luca Giusti, presidente di Confartigianato Imprese Toscana, e di Alessandro Sorani, presidente dell’associazione per la provincia di Firenze, l’evento di oggi sarà introdotto dal presidente nazionale di Confartigianato Marco Granelli e moderato da Erika Pontini, capocronista de La Nazione di Firenze. Oltre al professor Rosina, interverranno poi: Giulio Sapelli già docente ordinario di Storia economica all’Università di Milano; Mauro Magatti ordinario di Sociologia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano; Massimiliano Valerii, direttore del Censis, e Nicola Sciclone, direttore dell’Irpet. Invitati a partecipare vari esponenti del mondo politico, economico e dell’istruzione. L’evento ha il patrocinio della Regione e del Comune di Firenze, che sarà rappresentato dall’assessora Sara Funaro.

"L’evento di Firenze è un’occasione importante di approfondimento e confronto sulla cultura dell’artigianato e su temi essenziali per le imprese - spiega Luca Giusti, presidente di Confartigianato Imprese Toscana -. È grande la preoccupazione per le conseguenze culturali, sociali ed economiche della crisi demografica. Il calo della forza lavoro e la difficoltà di trovare giovani qualificati rischiano di compromettere l’eccellenza della nostra manifattura e di farci scivolare verso produzioni a minore valore aggiunto. Per evitare il declino, sono indispensabili interventi strutturali, in grado di farci recuperare terreno rispetto ad altri paesi, a partire dalla formazione". L’evento sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook di Confartigianato Imprese Toscana. Info: 055.415384, [email protected]